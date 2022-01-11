Улан-Удэ, , 14:14 — REGNUM В Бурятии в 2022 году открыты 24 вакансии в рамках программы «Земский учитель». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства образования и науки республики, приём документов на участие в конкурсном отборе уже стартовал.

Учитель ИА REGNUM

Желающие могут отправлять заявки до 15 апреля. Во втором этапе в течение двух недель будет проведена экспертная оценка документов, выставление баллов и так далее. Затем будут определены победители конкурса.

Перечень вакантных должностей был утверждён приказом ведомства от 10 декабря 2021 года.

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