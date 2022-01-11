Пермь, 11 января, 2022, 14:13 — ИА Регнум. В Пермском крае впервые за полгода суточный показатель выявленных носителей коронавируса оказался ниже 300. Об этом сообщает 11 января оперштаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За сутки зафиксировано 299 заражений. Это на пять меньше, чем днем ранее. С начала пандемии число носителей коронавируса достигло 163 908.

На сегодняшний день в больницах находится 1474 пермяка с коронавирусной инфекцией. Состояние 192 человек оценивается как тяжелое. К аппаратам ИВЛ подключены 89 пациентов.

Жертвами COVID-19 в регионе стали 7590 человек. За последние сутки зарегистрировано 13 летальных исходов.