Кострома, 11 января, 2022, 15:05 — ИА Регнум. Губернатор Костромской области Сергей Ситников утвердил представителей в новый состав Общественной палаты региона. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Adm44.ru Общественная палата

В состав Общественной палаты от администрации вошли 14 человек, в том числе один «новичок» — Наталья Кунгурцева. Девушка учится в Костромском государственном университете и является руководителем центра развития добровольчества — структурного подразделения государственного молодежного центра «Кострома».

Напомним, полномочия совещательного органа VI созыва истекают весной 2022 года. Формирование новой ОП, в которую войдут 36 человек, находится в завершающей стадии. Четырнадцать членов палаты утверждает заксобрание, ещё столько же — губернатор. На данный момент из 28 утверждённых членов палаты четверо — дебютанты. Оставшихся участников, а также председателя ОП и его заместителей выберут в апреле будущего года. Сделают это сами члены палаты. Срок полномочий нового созыва составит три года.