Дейр-эз-Зор, Сирия, , 14:17 — REGNUM Неизвестные атаковали конвой курдского ополчения «Касд» в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает информационное агентство SANA со ссылкой на свои источники.

Курды (сс) kurdishstruggle

По данным журналистов, в результате нападения, которое произошло 11 января в районе деревни аль-Такихи, несколько ополченцев погибли и получили ранения.

По информации источников агентства, за нападением стоит одна из местных группировок сопротивления, выступающих в поддержку правительства Сирии и против присутствия в Сирии армии США и её курдских союзников.

В результате нападения машина курдских ополченцев была уничтожена, однако точное количество погибших пока неизвестно.

Напомним, что нападения на нелегальные базы армии США в Сирии в последние недели приобрели регулярный характер.