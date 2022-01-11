Магас, , 14:09 — REGNUM В Ингушетии приняли решение сократить коечный фонд ковидных госпиталей. В настоящее время миновала необходимость в госпитализациях большого числа пациентов для лечения в стационарах. На лечении находятся всего 249 человек, в то время как число койко-мест составляет 305, сообщили 11 января в пресс-службе правительства региона.

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«На сегодняшний день прием ковид-больных осуществляют пять медучреждений региона, а общее число койко-мест составляет 305, из них 46 — реанимационные», — сообщила заместитель министра здравоохранения Амина Настаева.

При этом, по данным оперативного штаба на 11 января, в ковидных госпиталях в настоящее время находятся 249 человек, из них с лабораторно подтвержденным диагнозом — 120.

«34 пациента в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 15 человек — на ИВЛ; 1136 человек ввиду относительно удовлетворительного состояния наблюдаются медицинскими работниками на дому», — сообщили об оперативной ситуации по коронавирусу в штабе.

В Ингушетии число заболевших за последние сутки составило 68 человек, выздоровели за тот же день 55 пациентов, скончался один житель региона, сообщили в федеральном оперштабе. Тенденция на снижение показателя заболеваемости COVID-19 отмечается в республике с конца декабря 2021 года.