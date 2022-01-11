Омск, , 14:08 — REGNUM За прошедшие сутки в Омской области жертвами COVID-19 стали десять человек. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За весь период пандемии в Омской области скончались уже 3287 человек с подтверждённым диагнозом «коронавирусная инфекция».

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в регионе выявили 198 носителей коронавируса, выздоровели 499 человек.

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