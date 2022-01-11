11 января 2022 | Время чтения 2 мин

«Пояс безопасности» вокруг Афганистана предполагает как решение внутриполитических проблем республики, так и учет исходящих импульсов из соседнего Пакистана и Ирана, которые могут принять участие в геополитическом проекте президента Таджикистана Эмомали Рахмона.

Станислав Тарасов, , 16:27 — REGNUM



Эмомали Рахмон Иван Шилов © ИА REGNUM

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в ходе внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ заявил о необходимости создать «пояс безопасности» вокруг Афганистана.

Он не в первый раз выступает с такой идеей. Еще в июне 1998 года он призывал все мировое сообщество сконцентрировать усилия для создания вокруг Афганистана коллективного «пояса безопасности». Кстати, аналогичные призывы ООН к НАТО прозвучали в 2001 году. Но реализовать тогда этот проект не представлялось возможным по разным причинам. Сейчас события в Казахстане стали выдвигать этот проект на первые позиции, хотя он нуждается в серьезной аналитической проработке и определенной детализации.

Пока на поверхности лежат обозначенные Рахмоном следующие факторы. Это то, что на границах Таджикистана с Афганистаном сосредоточено до шести тысяч боевиков, готовых атаковать границы ОДКБ. В целом, по данным спецслужб Таджикистана, количество лагерей и центров по подготовке террористов, граничащих с южными границами Организации, в северно-восточных провинциях Афганистана насчитывает около полусотни. Признан факт наличия в странах региона «спящих» ячеек радикальных исламистов, транснациональной организованной преступности, включая незаконный оборот наркотиков.

Бойцы «Талибан» (запрещенная в РФ организация)

При определенных условиях и обстоятельствах предлагаемая «синергетика» может взорвать практически весь регион Средней Азии. В этой связи Рахмон предлагает создать «пояс безопасности» вокруг Афганистана на коалиционной основе, заявляя, что «усиление активности международных террористических группировок в Афганистане непосредственно влияет на зону коллективной безопасности ОДКБ». Плюс к этому и негативная оценка происходящих в Афганистане процессов после прихода к власти в Кабуле «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и такой же прогноз на будущее.

Связано это с тем, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) развалили в стране прежнюю систему управления, а сами никак не выйдут из ситуации взаимных политических разборок. Более того, их правительство никем не признано в мире, и в страну не идет помощь, тогда как 75% бюджета страны составлялось из иностранных помощи и инвестиций. В такой ситуации разгромленная в Сирии и Ираке инфраструктура ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) перебрасывается в Афганистан.

По оценке многих экспертов, республика потенциально превращается в то, чем был «халифат» в Сирии или Ираке. Но намерены ли исламисты с территории Афганистана прорываться на север? Этот вопрос остается открытым. А ведь геополитическая модель как на Ближнем и Среднем Востоке, так и в Средней Азии уже в обозримом будущем меняется.

Российская военная база в Таджикистане получит более 100 новых бронетранспортеров БТР-82А Mil.ru

Термин «пояс безопасности» предполагает однородность и одновременность каждого из протекающих внешнеполитических процессов, гарантию движения к метастабильному состоянию, с длительным равновесием системы международных отношений. Это не «санитарный кордон» или «буферная зона». В широком смысле «пояс безопасности» предполагает разнонаправленность и географическую разновекторность внутренних и внешних секторов, имея в виду как внутриполитические проблемы Афганистана, так и исходящие различные импульсы из соседнего Пакистана и Ирана.

Эти страны также могут принять участие в геополитическом проекте Рахмона, который должен выходить за рамки южных рубежей постсоветских государств. Так что создание широкого мирного «пояса безопасности» вокруг Афганистана коренным образом изменит ситуацию во всем регионе. Дело за детализацией этого проекта.