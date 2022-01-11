Москва, 11 января 2022, 14:07 — REGNUM Эффективность миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане очевидна всему миру, заявила 11 января официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Как сообщало ИА REGNUM, 6 января для нормализации обстановки в республике Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческий контингент организации в Казахстан. Силы ОДКБ в составе военнослужащих России, Киргизии, Армении, Белоруссии и Таджикистана вступили на территорию Казахстана после обращения президента республики Касым-Жомарта Токаева за помощью в преодолении террористической угрозы в стране.