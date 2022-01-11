Москва, , 14:07 — REGNUM Россия значительно сократила долю доллара в международных резервах, что вполне соответствует целям валютной политики мегарегулятора в части государственных активов в иностранной валюте, состоящей в поддержании оптимального сочетания их сохранности, ликвидности и доходности, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Воронкова.

Доллар

«Дедолларизация российской экономики определенно направлена на обеспечение ее финансовой безопасности. Риски международных резервов Российской Федерации, обусловленные внешними факторами, сегодня значительно ниже, чем даже пять лет, когда доллар доминировал в российских международных активах.

Это повышает независимость российской экономики от экономики и политики других стран. А ведь еще в 2015 году доллар занимал более 2/3 общей величины международных резервов России.

Современную структуру международных резервов можно считать устойчивой не только за счет того, что объем золота в хранилищах мегарегулятора увеличился с 2014 года более чем втрое.

Но и в связи с тем, что за последний год (с июня 2020 по июль 2021 гг.) доля высококачественных активов в иностранной валюте выросла на 5,6 процентных пункта, причем, как очевидно, за счет альтернативных доллару инвестиций.

Деятельность Банка России по управлению активами в иностранных валютах в целом соответствует и изменению международной роли доллара. МВФ задает тренд на валютную многополярность.

Фонд расширил состав основных мировых валют за счет юаня, включил в число значимых резервных активов канадский доллар, австралийский доллар, которые и являются основными заменителями долларовой составляющей в российских международных резервах.

Россия пытается найти альтернативу доллару также в рамках региональных отношений ЕАЭС, СНГ, БРИКС, поддерживая развитие взаимных расчетов между странами-участницами в национальных валютах, в том числе с целью укрепления и международных позиций рубля. Доля рубля во взаимных платежах ЕАЭС по итогам 2020 года составила почти 73%.

Как сообщало ИА REGNUM, Банк России по состоянию на 30 июня 2021 года снизил долю доллара в международных резервах страны, увеличив долю евро и других иностранных валют.

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