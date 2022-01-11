11 января 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили слова главы немецкого МИД о том, что сертификация «Северного потока — 2» была приостановлена из-за того, что компания Nord Stream 2 AG и сам проект не отвечают требованиям Евросоюза.

Елизавета Коробова, , 16:28 — REGNUM Заявление министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок о том, что сертификация оператора «Северного потока — 2» была приостановлена из-за того, что компания Nord Stream 2 AG и сам проект не отвечают требованиям Евросоюза, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение к этому 11 января в социальной сети Facebook.

Северный поток Иван Шилов © ИА REGNUM

«Ну и пускай мёрзнет этот требовательный Евросоюз!» — пишет Anatoliy I.

Многие пользователи пришли к выводу, что подобные деструктивные действия в немецкой политике играют на руку Российской Федерации, потому что цены на газ в Европе не думают снижаться, а значит, всё больше европейских государств склоняется в сторону долгосрочных контрактов с Россией на поставки голубого топлива.

«Молодец! Глава немецкого МИД — настоящий разведчик ГРУ! Повысить в звании и наградить за то, что цены на газ высокие в Европе, благодаря её заявлениям. Так держать!» — написал Александр З.

«За ваши деньги — любой каприз. Пусть замерзают на зло русским, с которыми сами этот трубопровод и строили. Значит, цена и объёмы поставок их устраивают. Флаг вам в зубы», — обращается Viktoria D.

ТЭС в Мюнхене (сс) Kaethe17

Некоторые комментаторы отмечают, что причина, по которой Германия не осуществляет сертификацию «Северного потока — 2», выглядит нелепой, потому что на всех этапах совместного строительства у ФРГ не возникало никаких проблем с юридической частью вопроса.

«Перед началом строительства, я думаю, они прекрасно согласовывали весь проект и неоднократно. Врать представителям Германии надо меньше. Продают газ по баснословным ценам, тот, который закупают у России по ранее заключённым договорам. Прекратить им продавать газ надо совсем. Мой товар, кому хочу, тому и продам», — указывает Валентина К.

Часть людей полагает, что Бербок просто выдумала причину, по которой невозможно запустить «Северный поток — 2», потому что Германия в первую очередь стремится удовлетворить интересы Америки, которая настроена к России не самым дружественным образом.

«А если начать требовать у Евросоюза конкретных объяснений того, почему трубопровод не соответствует каким-то там требованиям, то гарантировано они не смогут дать ответ на этот вопрос. Но зато надо мутить воду, рушить отношения с Российской Федерацией в угоду чужим интересам», — отмечает Tamara M.

Ряд пользователей указывает на то, что Германия поступает глупо, мешая сертификации «Северного потока — 2», ведь тем самым она наносит ущерб своей экономике, как и экономике всего Евросоюза.

«Зря они эту воду мутят. Если проявят себя в качестве полных идиотов и начнут покупать газ по бешеным ценам, т. е. нанесут урон своей экономике, то к власти в следующий раз придут другие, более сговорчивые люди. Скоро в Европе будет каждый за себя», — предупреждает Владимир А.

Дебаты в Европарламенте jeffowenphotos

Отдельные комментаторы отмечают, что во всей этой истории никто не озаботился спросить у жителей Германии о том, что они думают о всей этой истории с сертификацией «Северного потока — 2».

«Когда стоит вопрос жизнеобеспечения своей страны, этот вопрос не должны решать политики (они приходят и уходят), его должны решить сами жители по результату голосования на референдуме. Пора уже немецким гражданам заявить о себе», — считает Nadezda F.

Напомним, 10 января министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила в интервью итальянской газете La Stampa о том, что сертификация оператора «Северного потока — 2» была приостановлена из-за того, что компания Nord Stream 2 AG и сам проект не отвечают требованиям Евросоюза.