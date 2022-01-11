В школах Франции выявили 50 000 случаев заражения коронавирусом
Париж, 11 января, 2022, 14:06 — ИА Регнум. Министр национального образования Франции Жан-Мишель Бланке объявил, что 10 000 классов были закрыты по всей стране в связи с эпидемией коронавируса, передает BFM TV.
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Эпидемия коронавируса во Франции
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По словам министра, в школах Франции выявлено 50 000 случаев заражения коронавирусом.
Ранее премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что санитарный протокол в школах снова будет смягчен.
Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Франции Жан Кастекс хочет любой ценой сохранить школы открытыми.
Подробнее в материале:В школах Франции смягчат санитарный протокол