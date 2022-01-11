Иерусалим, 11 января, 2022, 14:07 — ИА Регнум. Крупнейшие импортеры алкоголя в Израиле уведомили продавцов о подорожании спиртного на десятки процентов, сообщает Calcalist 11 января. Причиной роста цен является увеличение стоимости сырья и доставки.

Nik Frey (niksan) Алкоголь

Журналисты издания отмечают, что импортеры пытаются привязать рост цен на спиртное к повышению акцизов, которые на прошлой неделе выросли на 2,04 шекеля за литр 100% алкоголя (до 87,04 шекелей): таким ходом импортеры смогут переложить ответственность за рост цен на минфин.

По мнению продавцов алкогольной продукции, импортеры пользуются изменением налогов для увеличения прибыли. Как заявил гендиректор сети винных магазинов Нир Аруси, это возмутительный ход со стороны импортеров, «мы не будем сотрудничать с этим и не позволим глобального повышения цен. Каждая просьба со стороны импортеров будет тщательно взвешена, мы проверим и возможности для параллельного импорта».

Ожидается, что новые цены будут известны к февралю. Компании, такие как «Керем», «Кармель», «Теперберг» и «Аккерман» пообещали рост цен на различные сорта и марки алкоголя на 3−18%.