Ульяновск, , 14:03 — REGNUM В Чебоксарах выясняют детали дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадали четыре человека. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по Чувашии.

ДТП в Чувашии 21.мвд.рф

ДТП произошло 11 января около 11:00 на Алатырском шоссе в Чебоксарах. По данным полиции, при столкновении «Рено логана» и «Лады Гранты» различные травмы получили четыре человека, в том числе трёхлетний пассажир иномарки.

Обстоятельства аварии уточняются.

Отметим, что в настоящее время в Чувашии идут снегопады. В связи с этим Госавтоинспекция призывает водителей учитывать погодные условия и напоминает о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 января 2022 года в Канашском районе Чувашии столкнулись Ford Fusion и Renault Duster. Пострадали пять человек, среди них — 11-летний мальчик. Все они с различными травмами доставлены в больницу.

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