Вашингтон, , 14:02 — REGNUM Художник Уильям Крабтри подал в суд на автора комиксов «Ходячие мертвецы» и «Неуязвимый» Роберта Киркмана. Об этом 11 января пишет «Мир Фантастики», ссылаясь на данные The Hollywood Reporter.

Эндрю Линкольн в роли Рика Граймса Цитата из т/с «Ходячие мертвецы». Реж. Фрэнк Дарабонт. 2010-2018. США

Крабтри работал колористом над первыми 50 выпусками «Неуязвимого», и теперь он утверждает, что Киркман обманом присвоил себе авторские права на весь комикс. Из-за этого Уильям Крабтри не может получать прибыль после того, как Amazon занялась экранизацией.

По словам Крабтри, у них с Киркманом было устное соглашение о получении прибыли с комикса и всей сопутствующей ему продукции. Однако, когда дело дошло до подписания письменного соглашения, Киркман обманом заставил Крабтри подписать другой договор и, тем самым, отказаться от авторства.

Напомним, что в 2012 году на Киркмана уже подавали в суд — это сделал художник Тони Мур, работавший над комиксом «Ходячие мертвецы». Тогда стороны достигли соглашения менее чем за два месяца.