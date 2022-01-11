Таллин, 11 января, 2022, 14:01 — ИА Регнум. Как минимум третий квартал подряд известный финансист Эстонии, владелец частного банка Bigbank Парвел Пруунсильд жертвует оппозиционной националистической партии «Отечество» (Isamaa) сумму в размере 100 000 евро. Об этом сообщил портал rus.err.eeсо ссылкой на декларацию партии.

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Это самая большая сумма среди личных пожертвований эстонским партиям, Пруунсильд также стал крупнейшим жертвователем средств среди эстонских финансистов и бизнесменов. Обычно самые крупные пожертвования партиям Эстонии составляют 25−50 000 евро.

С чем связана такая активность и такой устойчивый выбор бизнесмена, не сообщается.

В четвертом квартале 2021 года партия «Отечество» получила в виде пожертвований от частных лиц сумму в размере 300 141 евро. Из государственного бюджета Isamaa поступило пособие на сумму 157 812 евро, членских взносов было уплачено на 7 515 евро, а с учетом пожертвований и дохода от продажи имущества всего партия получила за квартал 465 476 евро.

Расходы партии в четвертом квартале 2021 года заметно превысили доходы, составив 968 665 евро. Только на рекламу Isamaa потратила 796 391 евро.

Партии Эстонии отчитываются о пожертвованиях в начале первого месяца каждого нового квартала.