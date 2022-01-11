Алма-Ата, Казахстан, , 14:09 — REGNUM Жителя Казахстана, захватившего военный грузовик во время массовых беспорядков, задержали в Алма-Ате. Об этом сообщает пресс-служба департамента полиции города.

Полицейские. Казахстан Mvd.gov.kz

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В ведомстве уточнили, что 27-летнего жителя города Экибастуза Павлодарской области полицейские задержали в микрорайоне Ожет. Мужчина не только захватил КамАЗ, но и оказался мародёром, ограбившим оружейный магазин.

«У него было изъято гладкоствольное ружье «Сайга» с 30 патронами, которое было похищено из оружейного магазина в результате мародерства», — приводит сообщение полицейского департамента Tengrinews. kz

Взяты под стражу ещё три человека, добывшие оружие преступным путём. Они ограбили оружейные магазины и завладели ружьями и боеприпасами.

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