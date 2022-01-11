Кемерово, , 14:00 — REGNUM Вневедомственная охрана Росгвардии оснастит техническими средствами защиты 25 автомобилей скорой помощи в Кемеровской области, сообщили в ведомстве.

Росгвардия Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На транспортные средства установят спутниковую навигационно-мониторинговую систему «Алмаз». Она позволяет контролировать местоположение автомобиля и его техническое состояние.

При помощи системы через планшетные компьютеры, имеющиеся у медиков, может быть направлен тревожный сигнал. На место прибудет ближайший экипаж Росгвардии. Сотрудники установят причину срабатывания сигнализации и примут меры к задержанию нарушителей.

В Росгвардии отметили, что подобная практика защиты медиков уже показала эффективность. В России средствами охраны уже обеспечены более 7,5 тыс. единиц социального транспорта — от общественного до медицинского. При этом именно Кузбасс стал одним из первых регионов, где начали применять систему обеспечения медиков от противоправных посягательств.