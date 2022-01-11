Аделаида, Австралия, 11 января, 2022, 14:00 — ИА Регнум. Российская теннисистка Людмила Самсонова одержала победу над представительницей Египта Маяр Шериф в матче первого круга турнира в Аделаиде (Австралия). Встреча продолжалась 2 часа 5 минут и завершилась со счетом 7:6 (7:2), 6:4.

Андрей Пронин ИА REGNUM Людмила Самсонова (Россия)

Самсонова девять раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 1 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 14 эйсов, пять ошибок на подаче и ни одного брейка.

Во втором круге Самсонова сыграет с испанской теннисисткой Нурией Паррисас-Диас. Матч пройдёт 12 января.