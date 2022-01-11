Астрахань, 11 января 2022, 13:59 — REGNUM В Астраханской области 11 января подтверждено 126 новых случаев заражения коронавирусом — на 15 больше, чем было выявлено днём ранее, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.
Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» или грипп? Россия борется с коронавирусом — все новости»
Всего в регионе было зарегистрировано 82 тыс. 754 положительных результата исследования. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 683 человека.
За весь период 2503 человека скончались. Восемь новых случаев зарегистрировано за последние сутки.
Коэффициент распространения инфекции составил 0,90.