Астрахань, , 13:59 — REGNUM В Астраханской области 11 января подтверждено 126 новых случаев заражения коронавирусом — на 15 больше, чем было выявлено днём ранее, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

В услових коронавируса Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего в регионе было зарегистрировано 82 тыс. 754 положительных результата исследования. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 683 человека.

За весь период 2503 человека скончались. Восемь новых случаев зарегистрировано за последние сутки.

Коэффициент распространения инфекции составил 0,90.