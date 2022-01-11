Рига, , 13:58 — REGNUM В Латвии по подозрению в многолетнем сотрудничестве с военной разведкой России арестованы два человека. Они были задержаны Службой государственной безопасности (СГБ) Латвии совместно со Службой военной разведки и безопасности в прошлом году, сообщает латвийский портал Sargs.lv.

Разведка Edith Soto

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Об этом стало известно из переданных в конце 2021 года в прокуратуру материалов уголовных дел. По данным Службы государственной безопасности Латвии, подозреваемые встречались с представителями военной разведки на территории России.

По информации, полученной в ходе расследования, один из подозреваемых использовал контакты, установленные в ходе профессиональной деятельности, для получения, обобщения, анализа и передачи российской военной разведке информации о боевых возможностях, процедурах, планах и учениях Национальных вооруженных сил Латвии, оборонных закупках и расширенном контингенте НАТО на территории республики.

Второй задержанный также подозревается в многолетнем сотрудничестве с военной разведкой РФ, предоставлении информации, имеющей отношение к военным интересам России.

Обоим избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2021 года власти Латвии обвинили российского гражданина в шпионаже в пользу России. Уточняется, что он обвиняется в рамках уголовного дела, возбуждённого в Латвии в отношении депутата латвийского сейма Яниса Адамсонса.

Российского гражданина в Латвии обвинили в незаконном сборе не подлежащей разглашению информации. По версии латвийских властей, он собирал секретные сведения, чтобы затем передать их иностранному государству.

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