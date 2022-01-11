Уфа, , 14:00 — REGNUM Финансировать производителей, которые будут заниматься переработкой производимой ими продукции, намерены в Башкирии. Об этом 11 января сообщил премьер-министр республиканского правительства Андрей Назаров на своей странице в социальной сети.

Цены на продукты Иван Шилов © ИА REGNUM

Он сообщил, что в настоящее время одной из самых болезненных для жителей является проблема роста цен на продукты питания.

«Связана она, в том числе, со сложившейся структурой экономики. Имея хорошо развитое животноводство и растениеводство, почти 80 процентов потребляемого продовольствия республика завозит извне. То есть, мы продаем сырье и закупаем готовую продукцию с высокой добавленной стоимостью», — заявил он, отметив, что это является не самой эффективной экономической моделью.

Назаров напомнил, что четыре года назад в Башкирии запустили программу развития сельскохозяйственных кооперативов. Всего таких кооперативов в республике было создано свыше 200. Но из-за пандемии эта программа была приостановлена.

Он отметил, что в настоящее время правительство региона возобновляет данный проект, который будет скорректирован.

«Раньше гранты выдавались на создание чисто производственных кооперативов: зерна, мяса, молока и т.д. Теперь же мы будем финансировать производителей, которые займутся хотя бы первичной переработкой производимой ими продукции. Кроме того, мы увеличили сумму гранта с 3 до 14 млн рублей и добавили фермерам возможность компенсировать до 40 процентов расходов на оборудование», — сообщил премьер-министр.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что три проекта из Башкирии одобрили в минсельхозе России на получение грантов на развитие сельского туризма в республике.