Волгоград, 11 января, 2022, 14:10 — ИА Регнум. К штрафу в размере 300 тысяч рублей приговорил суд студента из Волгограда, за публикацию им фотографии начальника гестапо Генриха Мюллера на сайте «Бессмертного полка», сообщили ИА REGNUM 11 января в объединённой пресс-службе судов региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Бессмертный полк

Денис В. в мае 2020 года через социальную сеть «ВКонтакте» оформил заявку на участие в акции «Бессмертный полк онлайн». Он прикрепил фотографию, на которой якобы был запечатлён «Геннадий Михайловский», однако в действительности на ней был изображён начальник гестапо Германии Мюллер. Фотография попала в ротацию в прямом эфире акции наряду с участниками Великой Отечественной войны.

После возбуждения уголовного дела, студента вызвали на допрос в здание регионального СК. Молодой человек зашёл в служебный кабинет следователя и забрал свой мобильный телефон, изъятый у него в ходе обыска. Подсудимый удалил всю имевшуюся в смартфоне информацию, уничтожив сведения, имеющие доказательственное значение по уголовному делу.

«В судебном заседании он отрицал свою причастность к инкриминируемым деяниям, указав, что кто-то «взломал» его учётную запись «Вконтакте». Во время допроса в качестве подозреваемого он сообщил, что об акции «Бессмертный полк» 9 мая 2020 года. ему ничего не было известно, участия в ней в онлайн-режиме он не принимал, фотоизображение Мюллера не выкладывал. Предположил, что его мобильным телефоном могли воспользоваться знакомые, сведения о которых он отказался сообщить», — рассказали подробности процесса в пресс-службе.

Утверждения В. о непричастности и вмешательстве «посторонних лиц» были полностью опровергнуты в суде. Он признан виновным, ему назначен штраф в размере 300 000 рублей.

Приговор ещё не вступил в законную силу и может быть обжалован.