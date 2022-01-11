Лос-Анджелес, США, 11 января, 2022, 13:55 — ИА Регнум. Активисты движения #FreeBritney («Освободите Бритни») вышли на протест в Лос-Анджелесе (США). Об этом 11 января пишет BuzzFeed.

Кадр из сериала «Звёздный путь: Оригинальный сериал», 1966 — 1969 годы Нишель Николс

Сторонники #FreeBritney требуют освободить из-под опеки 89-летнюю актрису Нишель Николс, которая сыграла лейтенанта Нийоту Ухуру в сериале «Звёздный путь: Оригинальный сериал» (Star Trek). «Мы собираемся сделать всё, что в наших силах… чтобы убедиться, что есть долгосрочные изменения не только для Бритни, не только для Нишель, но и для всех, кто оказался в ловушке этой коррумпированной системы», — рассказал изданию один из организаторов протеста.

Ранее Анжелика Фосетт, подруга Нишель Николс, заявила, что сын актрисы продал дом собственной матери и вывез её оттуда без её согласия. Сама Николс больна деменцией, из-за чего в 2018 году сын стал её опекуном.