Кванджу, Южная Корея, , 13:54 — REGNUM 11 января в южнокорейском городе Кванджу около 15:45 произошло обрушение части стены (с 23 по 34 этаж) строящегося многоквартирного дома в районе Хвачжон-дон, Согу. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные полиции и пожарной службы города.

Южная Корея Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, авария произошла во время заливки бетона на 39-м этаже.

Известно, что трое рабочих, находившихся на верхних этажах, успели самостоятельно эвакуироваться, ещё троих спасла бригада спасателей. Один человек получил лёгкие травмы.

Между тем связь с шестью строителями, которые работали в районе 23 и 34 этажа, по-прежнему не установлена.

Дальнейшие спасательные работы затруднены из-за риска повторного обрушения.

Отмечается, что обломки здания повредили около 10 автомобилей, находившихся рядом с объектом.