Рига, , 13:54 — REGNUM Экспресс-тест на антиген коронавируса Covid-19 в домашних условиях не гарантирует стопроцентного результата, так как новый штамм «Омикрон» способен обманывать такие проверки. Об этом сообщил латвийский портал rus.lsm.lv со ссылкой на специалистов Национальной референтной лаборатории.

Тест на коронавирус Kolomnagrad.ru

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Возможная ошибка тестирования связана с тем, что «Омикрон» присутствует в носовой полости, откуда производится отбор материала для анализа, в более низких концентрациях. Он, как выяснилось в ходе исследований, больше «любит» горло.

Поэтому выполнившим экспресс-тест в домашних условиях лучше не полагаться на его отрицательный результат — особенно в том случае, если присутствуют признаки заболевания.

По словам латвийского вирусолога Сергея Никишина, лучше обратиться в лабораторию, где проведут ПЦР-тест, и где результат намного точнее. Лабораторные ПЦР-тесты гораздо более чувствительны и определят заболевшего на гораздо более ранней стадии.

«В первую очередь необходимы более глубокие пробы, может быть, еще нужно взять дополнительный анализ из горла», — резюмировал Никишин.

Совет вирусолога объясняется и тем, что из всех положительных тестов на Covid-19 более половины в настоящее время показывают новый штамм.