Магас, , 13:54 — REGNUM Следственный комитет начал проверку по факту инцидента, произошедшего в перинатальном центре Ингушетии. В медучреждении с 30 ноября находится в коме пациентка, у которой произошли проблемы со здоровьем после родов. О ситуации ранее сообщили пользователи соцсетей. С просьбой о помощи обратились в органы власти и в Следственный комитет по региону родные роженицы, сообщили 11 января в пресс-службе СКР по Ингушетии.

«10 января 2022 года на странице одной из социальных сетей размещена информация о том, что родственники 35-летней жительницы республики просят проверить действия врачей перинатального центра республики. Со слов родственников, в публикации сообщается, что женщина 29 ноября 2021 года поступила в указанное медицинское учреждение, родила ребенка, затем состояние ее здоровья резко ухудшилось и по настоящее время не нормализовалось», — говорится в сообщении следственного органа.

По данному обращению организована доследственная проверка, после которой будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ситуацию вмешался вице-премьер Магомед Евлоев. Он провел совещание в перинатальном центре и потребовал провести комплексную проверку. По словам Евлоева, главное — спасти многодетную мать, для чего власти намерены привлечь специалистов лучших клиник России.

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