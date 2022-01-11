Абуджа, , 13:55 — REGNUM Власти Греции передали 907 000 доз вакцин от COVID-19 Нигерии и 100 000 доз Анголе. Об этом заявил министр иностранных дел Греции Никос Дендиас во время визита в Нигерию 10 января. Об этом сообщает AMNA.

Вакцина Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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Пожертвование делается через механизм Всемирной организации здравоохранения Covax для доступа к вакцинам.

О пожертвовании было объявлено во время встречи Дендиаса с федеральным министром здравоохранения Аделеке Олоруннимбе Маморой, оно является частью помощи Греции третьим странам в борьбе с пандемией коронавирус