Лондон, 11 января 2022, 13:51 — REGNUM Британский писатель-фантаст Нил Гейман поделился своими планами на второй сезон телесериала «Благие знамения». Об этом 11 января пишет «Мир Фантастики».

Постер сериала «Благие знамения»
Постер сериала «Благие знамения»
Kinopoisk.ru

Гейман отметил, что у второго сезона будут три специальных мини-эпизода, которые расскажут о событиях из различных исторических эпох. Для их создания писатель пригласил трёх «гостевых» сценаристов.

Первый мини-эпизод (сценарист — Джон Финнемор) расскажет о библейских временах, второй (Кэт Кларк) эпизод — о викторианском Эдинбурге, а третий (Энди Найман и Джереми Дайсон) — о Второй мировой войне. Добавим, что дата премьеры второго сезона «Благих знамений» пока не раскрывается.

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