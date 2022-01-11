Лондон, 11 января, 2022, 13:51 — ИА Регнум. Британский писатель-фантаст Нил Гейман поделился своими планами на второй сезон телесериала «Благие знамения». Об этом 11 января пишет «Мир Фантастики».

Kinopoisk.ru Постер сериала «Благие знамения»

Гейман отметил, что у второго сезона будут три специальных мини-эпизода, которые расскажут о событиях из различных исторических эпох. Для их создания писатель пригласил трёх «гостевых» сценаристов.

Первый мини-эпизод (сценарист — Джон Финнемор) расскажет о библейских временах, второй (Кэт Кларк) эпизод — о викторианском Эдинбурге, а третий (Энди Найман и Джереми Дайсон) — о Второй мировой войне. Добавим, что дата премьеры второго сезона «Благих знамений» пока не раскрывается.