Абуджа, , 13:53 — REGNUM Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас стал первым главой МИД страны, который совершил официальный визит в Нигерию. Об этом сообщает AMNA 10 января.

Никос Дендиас Greek Ministry of Foreign Affairs

Дендиас встретился со своим коллегой Джеффри Оньямой в столице Абудже. «Мы рассматриваем Средиземное море как связующий мост, а не разделяющую границу», — сказал Дендиас перед встречей с Оньямой, поэтому Греция смотрит на Нигерию как на соседа, добавил он.

Поскольку в Африке находятся самые быстрорастущие экономики в мире, а Нигерия является крупнейшей на континенте, Греция считает, что как член Европейского союза она может облегчить связь между Европой и Африкой, сказал греческий министр.

Он также поблагодарил своего нигерийского коллегу за упоминание о сильном присутствии греческого делового сообщества в африканской стране на протяжении более 100 лет. Как отметили оба министра, «греческие имена знакомы в Нигерии, а это означает, что это греческое деловое сообщество приехало в Нигерию не для того, чтобы сделать деньги и уехать, а стало греческим и нигерийским одновременно, служа обеим странам, обеим нациям и нашему общему будущему». Дендиас выразил надежду, что во время своего следующего визита он сможет отправиться в Лагос и встретиться с греческим деловым сообществом, «которым мы очень гордимся, и это может стать нашим связующим мостом».

Дендиас и Оньяма подписали меморандум о взаимопонимании по двусторонним переговорам между Грецией и Нигерией, в то время как греческий министр отметил, что существует длинный список соглашений, над завершением которых работают оба министерства иностранных дел. Он также пригласил своего коллегу в ближайшее время посетить Афины.