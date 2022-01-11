Таллин, , 13:50 — REGNUM В четвертом квартале 2021 года возглавляющая правительство Эстонии Реформистская партия получила от частных лиц в виде пожертвований почти 225 000 евро. Об этом сообщило эстонское гостелерадиовещание ERR.

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Самым щедрым спонсором партии премьер-министра стал известный бизнесмен, председатель Союза производителей домов из дерева Тармо Тамм, который перечислил ей 40 000 евро.

Также крупные суммы реформистам перечислили и другие бизнесмены. Тынис Райде, известный владелец лесных угодий и производитель пиломатериалов Южной Эстонии, выделил 25 000 евро, братья Олег и Андрес Сынаялги, Олег Кирс и Тоомас Луман — по 10 000 евро.

Всего в четвертом квартале правящей партии Эстонии поступило 677 249 евро, в том числе 447 134 евро государственной дотации, 224 290 евро пожертвований и 2 767 евро членских взносов. Еще 3 058 евро составил доход от продажи имущества.

Расходы партии в четвертом квартале были значительно больше доходов, они составили 1,4 млн евро,

Партии Эстонии обязаны отчитываться о пожертвованиях в начале первого месяца каждого нового квартала.