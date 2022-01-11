Ульяновск, , 13:49 — REGNUM В Ульяновске идёт подготовка к Крещению. Оценивается толщина льда на местах традиционных купаний, сообщает администрация регионального центра.

Подготовка проруби Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Начальник муниципального бюджетного учреждения «Управление гражданской защиты» Андрей Тамбовский доложил главе города, что 10 января спасатели провели замеры толщины льда водоёмов на всех местах крещенских купаний. Отмечается, что на водоёме в посёлке Белый ключ толщина составляет 35 см, на Волге в районе кафе «Роза ветров» — 30 см, на Свияге у улицы Шолмова — 27 см, возле автомеханического техникума — 22 см.

«Последний показатель является небезопасным для массового выхода людей на лёд», — сказал Андрей Тамбовский.

Он предложил перенести место для крещенских купаний напротив техникума, южнее пешеходного моста на улице Аблукова. По словам руководителя учреждения, толщина льда на данной площадке составляет 30 см.

Данный вопрос обсудят на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщало ИА REGNUM, на 10 января, по оценке управления МЧС по Ульяновской области, на Волге в Ульяновске толщина льда оценивается в среднем в 23 см, на Свияге в Вырыпаевке — в 12 см, на Суре в Сурском — в 23 см.