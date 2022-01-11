Новокузнецк, Кемеровская область, 11 января, 2022, 13:50 — ИА Регнум. Руководители социальной защиты Новокузнецка и сотрудники единой диспетчерской службы проверили все частные пансионаты для пожилых людей. Об этом сообщили в мэрии города.

Эльвира Суркина ИА REGNUM Проживающие в пансионате

«Грубых нарушений не выявлено. Ситуация находится на личном контроле главы города. Проверки надзорных органов будут продолжены и на этой неделе», — уточнили в городской администрации.

Главам районов и руководителям социальной сферы администраций поручено усилить контроль как за пожарной, так и в целом за безопасностью учреждений.

Напомним, что в Кузбассе в ночь на 8 января в пансионате для пожилых людей «Золотой век» произошёл пожар. Погибли четыре человека, более сорока были эвакуированы.

Читайте также: СКР возбудил уголовное дело из-за гибели людей при пожаре в Кузбассе