Москва, 11 января, 2022, 13:47 — ИА Регнум. Сокращение доли доллара в международных резервах России в 2021 году нельзя рассматривать как экстраординарное событие, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор инвестиционной компании ООО «АБЦ» Евгений Лашков.

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«Наблюдается лишь дальнейшее развитие процесса, запущенного в 2018 года, когда власти России начали активно замещать доллары в структуре международных резервов, переориентируясь на накопление евро.

Также необходимо отметить, что сокращение доли доллара в структуре валютных резервов в целом соответствует глобальной тенденции.

Еще в конце 2020 года доля американской валюты в резервах центральных банков достигла минимального значения за период с 1995 г. (59%).

При этом не следует полагать, что Минфин и Центробанк намерены со временем полностью отказаться от резервирования в долларах.

Во-первых, это объективно невозможно в силу особой роли доллара в международных расчетах (более 85% сделок осуществляются именно в валюте США).

Во-вторых, руководство ЦБ РФ уже неоднократно заявляло, что не пойдет на столь радикальный шаг.

В-третьих, следует учитывать, что динамика индекса доллара (его курс по отношению к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) развивается в рамках тренда к увеличению с июня 2021 года», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Банк России за период с 30 июня 2020 года по 30 июня 2021 года значительно снизил долю доллара в международных резервах страны в пользу евро, юаня и фунта стерлингов.

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