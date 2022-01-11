Омск, , 13:46 — REGNUM За последние сутки в Омской области выявили 198 носителей коронавируса, в том числе 159 человек лечатся амбулаторно. Об этом ИА REGNUM сообщили 11 января в региональном министерстве здравоохранения.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По данным федерального оперштаба, за весь период пандемии в Омской области подтверждено 132 965 случаев заражения SARS-CoV-2, выздоровели 124 346 человек. За сутки список выздоровевших пополнился 499 фамилиями.

Напомним, 10 января в регионе было подтверждено 203 случая заражения, выздоровели 56 человек.

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