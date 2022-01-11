Таллин, , 13:45 — REGNUM На ночь в местах отдыха Эстонии в ноябре 2021 года останавливались 66 000 зарубежных туристов и свыше 101 000 местных. Об этом сообщил Департамент статистики со ссылкой на собственные данные.

Эстония ChaozChris

В сравнении с 2020 годом гостей из-за рубежа было в четыре раза больше, однако от докризисного уровня число зарубежных туристов по-прежнему сильно отстает — показатели откатились на уровень двадцатилетней давности (2002 года).

Представитель департамента Хельги Лаурмаа отметила, что, в сравнении с ноябрем 2020 года, возросла численность туристов как из большинства европейских государств, так и из-за пределов Европы. Большинство гостей прибыло из Финляндии и Латвии — 14 000 и 13 000 туристов соответственно. Из России прибыло 4 000 туристов, из Германии — 3 000 и из Литвы — около 3 000 туристов.

Наибольшая часть, или 73% зарубежных туристов останавливались в предприятиях по размещению Харьюского уезда (Таллин и пригороды), далее следуют Пярнуский (11%), Тартуский (7%) и северо-восточный Ида-Вируский (3%) уезды. В Эстонии зарубежные туристы провели в целом свыше 144 000 ночей.

В ноябре в Эстонии свои услуги предлагали 902 предприятия по размещению, что на 41 предприятие меньше, чем годом ранее. В распоряжении гостей имелось 20 000 номеров и 46 000 койко-мест, заполнена была треть номеров. Стоимость проживания на человека составила в среднем 35 евро в сутки, что в сравнении с ценой 2020 года на четыре евро дороже, однако на эту же сумму дешевле, чем в 2019 году.