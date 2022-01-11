Джакарта, , 13:45 — REGNUM Министерство религии Индонезии оценит деятельность паломников, отправляющихся в Саудовскую Аравию для совершения умры, сообщает CNN Indonesia.

Паломники у входа в пещеру Хира. 3 км от Мекки

Большинство случаев заражения штаммом «Омикрон» в Индонезии выявлено у путешественников из Саудовской Аравии.

В Индонезии 419 прихожан, совершающих умру, должны пройти 7-дневный карантин по возвращении домой.

Правительство также подтвердило, что в Индонезии зарегистрировано 414 случаев заражения штаммом «Омикрон».

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо подчеркнул, что государство будет бороться за интересы развивающихся стран пока страна председательствует в G20.

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