Штамм «Омикрон» проникает в Индонезию из Саудовской Аравии
Джакарта, 11 января, 2022, 13:45 — ИА Регнум. Министерство религии Индонезии оценит деятельность паломников, отправляющихся в Саудовскую Аравию для совершения умры, сообщает CNN Indonesia.
Паломники у входа в пещеру Хира. 3 км от Мекки
Большинство случаев заражения штаммом «Омикрон» в Индонезии выявлено у путешественников из Саудовской Аравии.
В Индонезии 419 прихожан, совершающих умру, должны пройти 7-дневный карантин по возвращении домой.
Правительство также подтвердило, что в Индонезии зарегистрировано 414 случаев заражения штаммом «Омикрон».
Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо подчеркнул, что государство будет бороться за интересы развивающихся стран пока страна председательствует в G20.