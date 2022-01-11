Гай, Оренбургская область, 11 января, 2022, 13:44 — ИА Регнум. В Оренбуржье перед судом предстанет бывший стрелок отряда охраны на Южно-Уральской железной дороге. Дело о халатности, повлекшей смерть 11-летней девочки и травмированию еще двух подростков передано в суд. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Следствием установлено, что вечером 25 июля 2021 года три девочки беспрепятственно прошли к вагону-цистерне, на который забрались, чтобы сделать селфи. На верхней части вагона подростки получили удары электрическим током. Для 11-летней девочки полученный разряд оказался смертельным, еще две девочки в возрасте 13 и 15 лет получили серьезные увечья.

Травмирование детей произошло вследствие ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей стрелком стрелковой команды №2 станции Орск Оренбургского отряда ведомственной охраны филиала федерального государственного предприятия «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации» на Южно-Уральской железной дороге, которому была поручена охрана вагона-цистерны с опасным грузом.

Как сообщает Центральное МСУТ СКР, охранник видел, как дети шли по территории железнодорожной станции без сопровождения взрослых, однако покинул пост охраны и находился в помещении дежурной по станции Халилово. Действий по удалению подростков с опасной площадки мужчина не предпринял и не обеспечил содержание охраняемого им объекта в условиях, исключающих угрозу жизни и здоровью.