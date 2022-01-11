Бухарест, , 13:44 — REGNUM Официальный Бухарест намерен вложить дополнительные средства в развитие энергетической отрасли Румынии, часть из которых должна быть выделена Европейским союзом. Об этом 11 января заявил румынский министр энергетики Виржил Попеску, сообщает бухарестский информационный портал News.ro.

Флаги Румынии и Евросоюза michelbossart

«Начиная с нынешнего года, проекты в энергетической сфере нашей страны будут финансироваться сразу из нескольких доступных источников, включая европейские фонды безвозмездной помощи, — отметил, в частности, он. — Будет проведена большая работа по привлечению бюджетных средств ЕС».

По словам В. Попеску, в настоящее время правительство Румынии уже проводит переговоры с Еврокомиссией относительно создания схемы подобного финансирования.

Как ожидается, уже в марте 2022-го года Брюссель выделит до 1 миллиарда евро на строительство новых электростанций, работающих на возобновляемых источниках энергии, а также модернизацию теплосетей Румынии. Ранее финансирование энергетических проектов являлось частью программы кабинета действующего премьер-министра Румынии Николае Чукэ.