Лос-Анджелес, США, 11 января, 2022, 13:43 — ИА Регнум. Американский режиссёр Джеймс Ганн работает над ещё одним телесериалом по мотивам комиксов издательства DC. Об этом он рассказал 11 января в интервью изданию Collider.

Gage Skidmore Джеймс Ганн

Ганн признался, что его сотрудничество с DC продолжается, а следующим крупным совместным проектом станет телесериал. Однако подробностей режиссёр не раскрыл.

Напомним, что Джеймс Ганн снял фильм «Отряд самоубийц: Миссия навылет», основанный на одноимённой серии комиксов DC. Уже 13 января 2022 года состоится премьера телесериала «Миротворец», который является спин-оффом этой картины.