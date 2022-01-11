Черкесск, , 13:43 — REGNUM В Карачаево-Черкесии передано в суд уголовное дело бывшего министра имущественных и земельных отношений — депутата Народного собрания республики. Его обвиняют в превышении должностных полномочий, в результате чего региональному бюджету был нанесен имущественный вред на сумму более 6 млн рублей, сообщили 11 января в пресс-службе Следственного комитета по региону.

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Как установлено в ходе следствия, 10 сентября 2012 года обвиняемый незаконно подписал распоряжение и договор купли-продажи земельного участка в городе Черкесске своему знакомому по заведомо заниженной стоимости. В результате был нанесен ущерб бюджету на сумму свыше 6 млн рублей.

В настоящее время на имущество обвиняемого и ООО «Центральный рынок» наложен арест. Имя подсудимого не указывается, однако известно, что с 22 марта 2011 года пост министра имущественных и земельных отношений КЧР занимал Владимир Халюзин, который проработал в этой должности до 2014 года, когда был назначен исполняющим обязанности директора Карачаево-Черкесского филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа».

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