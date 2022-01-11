Иерусалим, , 13:40 — REGNUM За сутки, 10 января, в Израиле подтверждены 37 887 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает минздрав. Это рекордный показатель за все время пандемии. Предыдущий рекорд был поставлен накануне: 21 514 новых заражений.

Израиль Gaetano Virgallito

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За сутки проведено 366 958 анализов, положительными оказались 11,38%, коэффициент заражений составил 2,05.

В больницах находятся 700 ковид-пациентов, на ИВЛ 59 человек, в критическом состоянии — 79.

Полностью привиты в стране с населением около 9,3 млн человек почти шесть млн жителей.