Красноярск, , 13:39 — REGNUM В Красноярском крае штамм «Омикрон» пока не выявлен, сообщил 11 января в своём телеграм-канале депутат регионального Заксобрания Илья Зайцев («Единая Россия»).

Фото штамма «Омикрон» Центр «Вектор»

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По его словам, пока в Сибири «Омикрон» выявлен в Иркутской области. Что касается Красноярского края, «для оперативного реагирования принято решение направлять 10% положительных тестов на ковид на определение штамма коронавируса в федеральную лабораторию в Красноярске». Это позволит вовремя выявить появление нового штамма в регионе.

«Снижение числа заболевших коронавирусом в Красноярском крае — временно явление. По оценкам специалистов, серьёзный рост в нашем регионе ожидается через две-три недели после серьёзного роста в Москве. Сегодня показатель в столице за сутки вырос на 66%», — пишет Зайцев со ссылкой на экспертное сообщество.

По информации минздрава, особенность нового штамма коронавируса — рост нагрузки на поликлиники в разы. Руководству поликлиник края поручено оценить и усилить работу колл-центров. При необходимости будут привлекаться волонтёры.

«В Красноярском крае разработан комплексный план противодействия распространению омикрон-штамма коронавируса», — подытожил парламентарий.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе по состоянию на 11 января выявлено 176 058 носителей коронавируса.

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