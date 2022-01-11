Белгород, 11 января 2022, 13:56 — REGNUM Завершены демонтажные работы на месте будущего Центра художественной гимнастики в Белгороде, сообщили ИА REGNUM 11 января в пресс-службе правительства региона.
Спортивный объект разместится на земельном участке старой телевышки. В центре обустроят залы для спортивной акробатики и художественной гимнастики, прыжков на батуте, малые хореографические залы, тренажёрный зал, комнаты временного пребывания спортсменов, а также административные и подсобные помещения.
Ориентировочная стоимость проекта — более миллиарда рублей.