Белгород, 11 января, 2022, 13:56 — ИА Регнум. Завершены демонтажные работы на месте будущего Центра художественной гимнастики в Белгороде, сообщили ИА REGNUM 11 января в пресс-службе правительства региона.

Sport.kazanfirst.ru Художественная гимнастика

Спортивный объект разместится на земельном участке старой телевышки. В центре обустроят залы для спортивной акробатики и художественной гимнастики, прыжков на батуте, малые хореографические залы, тренажёрный зал, комнаты временного пребывания спортсменов, а также административные и подсобные помещения.

«Решение построить Центр художественной гимнастики было принято по многочисленным обращениям граждан и в связи со сносом старой базы для занятий по улице Щорса, 14. Примерная дата открытия — декабрь 2023 года», — пояснила министр спорта Белгородской области Наталья Жигалова.

Ориентировочная стоимость проекта — более миллиарда рублей.