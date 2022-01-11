Воронеж, 11 января 2022, 13:36 — REGNUM Воронежский государственный университет готов перенести сессию для студентов из Казахстана, которые не смогут вовремя вернуться в Воронеж из-за беспорядков. Об этом сообщил журналистам ректор ВГУ Дмитрий Ендовицкий.
Всего в ВГУ в настоящее время обучается 32 студента и один аспирант из Казахстана, все они, за исключением одной студентки, находятся в Воронеже.
Как сообщало ИА REGNUM, массовые беспорядки в Казахстане вспыхнули в начале января. В результате в стране было введено чрезвычайное положение, временно приостановлено авиасообщение в том числе с Россией.