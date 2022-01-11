Воронеж, , 13:36 — REGNUM Воронежский государственный университет готов перенести сессию для студентов из Казахстана, которые не смогут вовремя вернуться в Воронеж из-за беспорядков. Об этом сообщил журналистам ректор ВГУ Дмитрий Ендовицкий.

Воронежский государственный университет Vsu.ru

«По состоянию на 11 января, студентка запросила поддержку на въезд в РФ. Мы, разумеется, ей поможем, сделаем то, что в наших силах. Дистанционная форма обучения в связи с перебоями интернета в Казахстане затруднена, и мы прекрасно это понимаем. Если нашей студентке потребуется перенести сессию — мы пойдём навстречу. Это не проблема, это только вопрос правильной организации промежуточной аттестации», — сказал Ендовицкий «Вести-Воронеж».

Всего в ВГУ в настоящее время обучается 32 студента и один аспирант из Казахстана, все они, за исключением одной студентки, находятся в Воронеже.

Как сообщало ИА REGNUM, массовые беспорядки в Казахстане вспыхнули в начале января. В результате в стране было введено чрезвычайное положение, временно приостановлено авиасообщение в том числе с Россией.