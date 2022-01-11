Копенгаген, , 13:34 — REGNUM Разработчики из датской студии Logic Artists представили всех доступных спутников главного героя из игры Expeditions: Rome. Об этом 11 января пишет «Игромания».

Геймер

В отряд игрока смогут войти пять уникальных персонажей со своим характером, стилем боя и богатой предысторией. Среди них: центурион, шпионка, гладиатор, амазонка и наставник.

Помимо этого, компания THQ Nordic выпустила трейлер с демонстрацией персонажа-центуриона. Его будут звать Цезо Квинкций Аквилин.

Добавим, что релиз Expeditions: Rome должен состояться 20 января 2022 года. Игра будет доступна в сервисе Steam на PC.

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