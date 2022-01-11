Подгорица, 11 января, 2022, 13:32 — ИА Регнум. Для реорганизации способа ведения лесного хозяйства министерство сельского, лесного и водного хозяйства Черногории создаст государственную компанию для коммерческих нужд в лесном хозяйстве и разработает механизмы поддержки завершения производства в деревообрабатывающей промышленности в соответствии с хорватской моделью, где древесная промышленность пережила сильный экономический рост, сообщает издание Vijesti.

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При таком подходе, поясняют в министерстве, хозяйствующие субъекты данной отрасли могут обращаться за необходимыми объемами древесины того качества, которое им необходимо для дальнейшего производства, а стремление развивать мощности по лесопользованию сместится на модернизацию производства и выработку полуфабрикатов.

По данным министерства, сейчас в деревообработке и производстве мебели работают 477 компаний. Из них 347 по деревообработке и 130 по производству мебели (в основном щитовой), на которых занято в общей сложности 2810 рабочих. Из 347 предприятий в сфере деревообработки 239 зарегистрированы для рубки и обработки древесины (первичная обработка древесины) и на них занято 1545 рабочих, что составляет 71 процент занятых в деревообработке.«Черногория, помимо высоких значений экологических и социальных функций своих лесов, рассматривает лесные ресурсы как потенциал для развития своей экономики. Запасы древесины в наших лесах представляют собой достаточную сырьевую базу для развития этой отрасли перерабатывающей промышленности. Общий вывод заключается в том, что древесина в Черногории используется не в максимально возможной степени, а существующее использование нерационально, поэтому необходимы инвестиции и адресная поддержка развития деревообрабатывающей промышленности, особенно в сегментах полуфабриката и готовой древесины», — отметили в министерстве.