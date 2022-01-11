Самара, , 13:37 — REGNUM Проверку организовали в Самаре после пожара, в результате которого погибла женщина. Об этом 11 января сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Самарской области.

Дом после пожара Kaluga.sledcom.ru

По версии следствия, 10 января после тушения пожара частном жилом доме по улице Камской поселка Управленческий города Самары было найдено тело женщины 1957 года рождения.

По предварительной информации, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем.

По данному факту следователи организовали доследственную проверку. Им предстоит установить все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в 2021 году в Самарской области произошли более 1200 пожаров, связанных с работой электрических приборов и эксплуатацией электропроводки.